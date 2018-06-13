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На водоймах України від початку літа вже загинула 81 людина, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 16:06
Фото: рятувальники (dsns.gov.ua)
Фото: рятувальники (dsns.gov.ua)

З початку року на водоймах країни вже загинули 399 людини

На водоймах України від початку літа вже загинула 81 людина. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Від початку літа вже загинула 81 людина, серед яких 6 - дітей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 399 людини, зокрема 35 дітей. Разом з тим, на водоймах було врятовано 241 людину, у тому числі 20 дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на водоймах України з початку року загинули 378 людей. 

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Теги публікації: ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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