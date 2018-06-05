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На водоемах Украины с начала июня погибли 24 человека, - ГСЧС

НовостиОбщество    05.06.2018 - 12:34
Иллюстративное фото (facebook.com nashkiev)
Иллюстративное фото (facebook.com nashkiev)

С начала года на водоемах страны уже погибли 342 человека

На водоемах Украины с начала июня погибли 24 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 человека утонули за первые 5 дней июня. Из них, к сожалению, 3 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с начала года на водоемах страны уже погибли 342 человека, что на 71 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что на пожарах в Украине за неделю, с 28 мая по 3 июня 2018 года, погибли 20 человек, а на водных объектах за указанный период погибли 46 человек.

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Теги публикации: ГСЧС, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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