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На пожарах в Украине за неделю погибли 20 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 22:16
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

В течение недели на водных объектах погибли 46 человек

На пожарах в Украине за неделю, с 28 мая по 3 июня 2018 года, погибли 20 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, за неделю в Украине было зарегистрировано 2 870 чрезвычайных событий, в результате принятых мер спасено 30 человек.

"Ликвидировано 2 479 пожаров, спасены на пожарах 24 человека и не допущено уничтожение огнем 564 зданий и 46 единиц техники. На пожарах погибли 20 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11,1 млн гривен. В течение недели на водных объектах погибли 46 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что за неделю пиротехники ГСЧС осуществили 229 выездов, в ходе которых было уничтожено 1 тыс. 974 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 4 июня сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Теги публикации: пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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