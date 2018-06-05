На водоймах України з початку червня загинули 24 людини, - ДСНС

З початку року на водоймах країни вже загинули 342 людини

На водоймах України з початку червня загинули 24 людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"24 людини потонули за перші 5 днів червня. З них, на жаль, 3 дітей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що з початку року на водоймах країни вже загинули 342 людини, що на 71 випадок більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пожежах в Україні за тиждень, з 28 травня по 3 червня 2018 року, загинули 20 осіб, а на водних об’єктах за вказаний період загинули 46 осіб.