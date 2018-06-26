На водоймах України з початку червня загинули 163 людини, - ДСНС

Впродовж минулої доби, 25 червня 2018 року, на водоймах України загинули 8 українців

На водоймах України з початку червня загинули 163 людини, з них 19 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"163 людини вже потонули цього місяця. З них, на жаль, 19 дітей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що впродовж минулої доби, 25 червня 2018 року, на водоймах України загинули 8 українців, а з початку року - 481 людина.

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 481 людина, що на 90 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року (391 людина у 2017-му)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень, з 18 по 24 червня 2018 року, на водоймах України загинули 39 осіб.