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На водоймах України з початку червня загинули 163 людини, - ДСНС

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 12:18
Ілюстративне фото (ДСНС)
Ілюстративне фото (ДСНС)

Впродовж минулої доби, 25 червня 2018 року, на водоймах України загинули 8 українців

На водоймах України з початку червня загинули 163 людини, з них 19 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"163 людини вже потонули цього місяця. З них, на жаль, 19 дітей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що впродовж минулої доби, 25 червня 2018 року, на водоймах України загинули 8 українців, а з початку року - 481 людина.

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 481 людина, що на 90 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року (391 людина у 2017-му)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень, з 18 по 24 червня 2018 року, на водоймах України загинули 39 осіб.

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Теги публікації: ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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