На пожежах в Україні за тиждень загинули 10 осіб, - ДСНС

Протягом тижня на водних об’єктах загинули 39 осіб

На пожежах в Україні за тиждень, з 18 по 24 червня 2018 року, загинули 10 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 2 535 надзвичайних подій, на яких врятовано 111 осіб.

"Ліквідовано 2 047 пожеж, врятовано на пожежах 59 осіб та не допущено знищення вогнем 440 будівель і 38 одиниць техніки. На пожежах загинуло 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що протягом тижня на водних об’єктах загинули 39 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області у місті Збараж 23 червня стався вибух ємностей з біоетанолом на недіючому спиртовому заводі.