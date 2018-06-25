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На пожежах в Україні за тиждень загинули 10 осіб, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 22:35
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Протягом тижня на водних об’єктах загинули 39 осіб

На пожежах в Україні за тиждень, з 18 по 24 червня 2018 року, загинули 10 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, за минулий тиждень в Україні зареєстровано 2 535 надзвичайних подій, на яких врятовано 111 осіб.

"Ліквідовано 2 047 пожеж, врятовано на пожежах 59 осіб та не допущено знищення вогнем 440 будівель і 38 одиниць техніки. На пожежах загинуло 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що протягом тижня на водних об’єктах загинули 39 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області у місті Збараж 23 червня стався вибух ємностей з біоетанолом на недіючому спиртовому заводі.

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Теги публікації: пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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