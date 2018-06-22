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На водоемах Украины с начала июня погибли 135 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 11:29
Иллюстративное фото (facebook.com nashkiev)
Иллюстративное фото (facebook.com nashkiev)

С начала года на водоемах Украины погибли 455 человек

На водоемах Украины с начала июня погибли 135 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С начала июня на водоемах страны погибли 135 украинцев. Этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что с начала года на водоемах Украины погибли 455 человек, из которых 44 ребенка.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - сообщают в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водолазы спасли жизнь двум мужчинам на Почтовой площади.

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Теги публикации: ГСЧС, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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