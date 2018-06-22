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На водоймах України з початку червня загинули 135 осіб, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 11:29
Ілюстративне фото (facebook.com nashkiev)
Ілюстративне фото (facebook.com nashkiev)

З початку року на водоймах України загинули 455 осіб

На водоймах України з початку червня загинули 135 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"З початку червня на водоймах країни загинуло 135 українців. Цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що з початку року на водоймах України загинули 455 осіб, з яких 44 дитини. 

"Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані", - повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві водолази врятували життя двом чоловікам на Поштовій площі. 

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Теги публікації: ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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