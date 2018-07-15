На водоемах Украины с начала года погибли около 600 человек, - ГСЧС

В частности, 13 июля в Киеве было зафиксировано 2 смертельных случая

На водоемах Украины с начала года погибли около 600 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, с начала июля зафиксировано уже более 70 случаев.

"В частности, только в Киеве 13 июля столичная спасатели дважды получали вызовы о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников", - говорится в сообщении.

В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пять утонувших, в том числе и подростка 12-ти лет.

В ГСЧС напоминают:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

- не заплывайте далеко;

- никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось о 553 погибших на водоемах Украины.