На водоймах України з початку року загинули близько 600 осіб, - ДСНС

Зокрема, 13 липня в Києві було зафіксовано 2 смертельних випадки

На водоймах України з початку року загинули близько 600 осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, з початку липня зафіксовано вже понад 70 випадків.

"Зокрема, тільки в Києві 13 липня столична рятувальники двічі отримували виклики про те, що в річці Дніпро знаходяться тіла утоплеників", - йдеться в повідомленні.

У цей же день у Запорізькій області з води було вилучено 5 потовших, у тому числі і підлітка 12-ти років.

У ДСНС нагадують:

- відпочивати і купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;

- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

- не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

- не запливайте далеко;

- ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;

- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 553 загиблих на водоймах України.