На водоемах Украины с начала года погибли 378 человек, - ГСЧС

С начала июня на водоемах страны погибли более 40 украинцев

На водоемах Украины с начала года погибли 378 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"С начала года на водоемах страны утонули 378 человек, из которых 35 детей. При этом спасен 241 человек, в том числе 20 детей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала июня на водоемах страны погибли уже более 40 украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 5 июня 2018 года число погибших на водоемах Украины с начала июня составило 24 человека.