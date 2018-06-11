На водоймах України з початку року загинули 378 людей, - ДСНС

З початку червня на водоймах країни загинули понад 40 українців

На водоймах України з початку року загинули 378 людей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзичайних ситуацій (ДСНС).

"З початку року на водоймах країни вже потонули 378 людей, з яких 35 дітей. При цьому врятована 241 людина, у тому числі 20 дітей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з початку червня на водоймах країни загинуло вже понад 40 українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 5 червня 2018 року число загиблих на водоймах України з початку червня становило 24 людини.