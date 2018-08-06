Всего с начала года на водоемах страны погибли 774 человека

На водоемах Украины с начала августа погибли более 20 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Как отмечается, с начала августа на водных объектах страны погибли свыше двадцати человек, среди которых много детей.

Так, сообщается, что в Одесской области 2 августа спасатели достали из воды тело ребенка 2007 г. р., а в Винницкой области в реке утонула 10-летняя девочка.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 774 человека, из которых 79 детей", - говорится в сообщении.

Учитывая большое количество летальных случаев спасатели советуют гражданам не оставлять детей без присмотра, отдыхать на специально оборудованных пляжах, не нырять в незнакомых местах, не плавать в одиночестве, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не приближаться к водному транспорту, которое плавает рядом. Также следует помнить, что температура воды не должна превышать 17 градусов тепла, а плавать в воде можно не более 20 минут.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 августа текущего года в Кропивницком утонул парень 2003 г.р. Кроме того, сообщалось, что 1 августа на Закарпатье обнаружили тело 9-летней девочки, которая исчезла на Тисе.