Загалом з початку року на водоймах країни загинули 774 людини

На водоймах України з початку серпня загинули понад 20 осіб. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Як зазначається, з початку серпня на водних об'єктах країни загинули понад двадцять осіб, серед яких багато дітей.

Так, повідомляється, що в Одеській області 2 серпня рятувальники дістали з води тіло дитини 2007 р. н., а у Вінницькій області у річці потонула 10-річна дівчинка.

"Загалом з початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини, з яких 79 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на велику кількість летальних випадків рятувальники радять громадянам не залишати дітей без нагляду, відпочивати на спеціально обладнаних пляжах, не пірнати в незнайомих місцях, не плавати наодинці, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння, не наближатися до водного транспорту, що плаває поблизу. Також слід пам'ятати, що температура води має перевищувати 17 градусів тепла, а плавати у воді можна не більше 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 серпня поточного року у Кропивницькому потонув хлопець 2003 р.н. Крім того, повідомлялося, що 1 серпня на Закарпатті виявили тіло 9-річної дівчинки, яка зникла на Тисі.