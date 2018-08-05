В Кропивницком утонул подросток

Тело мальчика обнаружили на Новониколаевском пляже р. Ингул

В Кропивницком 4 августа утонул мальчик 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области.

Тело мальчика обнаружили на Новониколаевском пляже р. Ингул в г. Кропивницкий 4 августа в 12:53.

"Спасатели водолазно-спасательного отделения АРЗСП Управления ГСЧС в области достали тело погибшего из водоема. Им оказался местный житель 2003 г. р. Причина и обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются", - сообщают в ГСЧС.

Фото: поиски погибшего (kirovohrad.dsns.gov.ru)

Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине с начала 2018 года на водоемах погибло 704 человека. С начала июля погибло 189 украинцев.

1 августа в Закарпатской области обнаружили тело 9-летней девочки, которая исчезла на Тисе несколько дней до того. Тело ребенка водолазы ГСЧС водолазно-спасательного отделения г. Хуст обнаружили ориентировочно в 13:10 на расстоянии около 9 км по течению вниз от ориентировочного места утопления двух детей. Спасатели доставили его на берег, где передали правоохранителям.