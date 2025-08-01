Водні дрони, артилерія і не тільки. Польська PGZ планує виробляти зброю в Україні

Польська зброярська група (PGZ) зацікавлена у тому, щоб спільно з Україною виробляти ряд видів озброєння, серед яких дрони, артилерія та ін.

Про це заявив заступник голови PGZ Ян Грабовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю " Інтерфакс-Україна ".

За словами Грабовського, PGZ вже мала розмову і з Міністерством оборони, і промисловістю щодо потенціалу співпраці. Зокрема, представники PGZ брали участь у Польсько-українському форумі оборонної промисловості, який відбувся у Львові у квітні цього року.

"PGZ дуже високо оцінює рівень українського оборонної промисловості. Ми хочемо співпрацювати й прагнемо насамперед надати допомогу українцям і українському ОПК, забезпечивши безпечне місце", - наголосив віце-президент.

За словами Грабовського компанія готова на співпрацю в різних формах для виготовлення українських виробів в Польщі, в безпечному місці, в безпечних умовах.

"Ми говоримо про співпрацю з Україною насамперед у сфері дронових технологій. Йдеться і про безпілотні літальні апарати, і водні дрони, і т.д.", - зазначив топ-менеджер компанії.

Він також підкреслив, що PGZ готова виробляти компоненти для дронів та артилерії.

"Маю на увазі, зокрема, САУ Krab. Ми говоримо з Україною про виробництво стволів, тому що знаємо, що це дуже важливий елемент озброєння", - сказав він.

Грабовський нагадав, що PGZ ремонтує на польських підприємствах танки, які їдуть з фронту з України, також ремонтуються САУ Krab в Україні, але міняються стволи польського виробництва.

"І одна з ідей щодо співпраці – це виробництво цих стволів безпосередньо в Україні", - пояснив він.