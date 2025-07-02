Побудують три нових заводи: Польща суттєво збільшує виробництво боєприпасів

Польща суттєво збільшує виробництво боєприпасів. Так, чотири компанії Польської групи озброєнь (PGZ) отримають 665 млн доларів від Міністерства державного майна на проект будівництва трьох нових заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відомо, що заводи з виробництва боєприпасів вироблятимуть 155-мм артилерійські снаряди, попит на які різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними агентства, компанія PGZ хоче збільшити річні виробничі потужності боєприпасів до 150 тисяч снарядів протягом двох-трьох років.

"Зі 150 тисяч снарядів і вище з 2028 року або з кінця 2027 року. Це наша мета", – заявив у середу голова PGZ Адам Лешкевич.

Він також додав, що поточні потужності вважаються "недостатніми", та вимагають термінового розширення.

"Наша мета – якомога швидше збільшити внутрішнє виробництво цього виду боєприпасів, які є ключовими на сучасному полі бою", - заявив міністр державного майна Якуб Яворовський.