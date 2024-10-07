Водна криза наближається: вчені попереджають про рекордне висихання річок

Глобальне потепління впливає на пришвидшення темпів висихання річок у всьому світі. Такі рекордні показники вчені зафіксували вперше за 30 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Таким чином, згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), у 2023 році річки висихали з найбільшою швидкістю за останні 30 років. Це ставить під загрозу водопостачання та доступ до прісної води у всьому світі, а також спричиняє серйозні екологічні проблеми в різних регіонах світу.
За даними ВМО, понад 50% водозбірних басейнів мали аномально низькі рівні води, що стало наслідком кліматичних змін і екстремальних погодних явищ, таких як повені та посухи. Повідомляється, що річки Амазонка і Міссісіпі, а також басейни Гангу та Меконгу постраждали від значного зниження водного рівня, що ставить під загрозу мільйони людей. Також в Азії та Океанії, у великих басейнах річок Ганг, Брахмапутра та Меконг майже на всій площі спостерігалися умови, нижчі за нормальні.
Окрім цього зазначається, що танення льодовиків, яке у 2023 році стало найсильнішим за останні 50 років, значно впливає на довгострокову водну безпеку. У результаті прискореного гідрологічного циклу все більше регіонів стикаються з екстремальними умовами - надмірними опадами або браком води.
Вчені звертають увагу на те, що вже зараз понад 3,6 мільярда людей щорічно стикаються з нестачею води, а до 2050 року ця цифра може зрости до 5 мільярдів. Тому ВМО закликає до термінових дій щодо моніторингу та управління світовими водними ресурсами, щоб уникнути масштабних екологічних та економічних катастроф.
Раніше ми повідомляли, що глобальне потепління може радикально змінити клімат Європи.
Ситуація настільки серйозно, що деякі вчені прогнозують появу нових пандемій через зміну клімату.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.