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Водный кризис приближается: ученые предупреждают о рекордном высыхании рек

Фото: река Миссисипи, США (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Глобальное потепление влияет на ускорение темпов высыхания рек по всему миру. Такие рекордные показатели учёные зафиксировали впервые за 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Таким образом, согласно отчету Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2023 году реки высыхали с наибольшей скоростью за последние 30 лет. Это ставит под угрозу водоснабжение и доступ к пресной воде во всем мире, а также вызывает серьезные экологические проблемы в разных регионах мира.

По данным ВМО, более 50% водосборных бассейнов имели аномально низкие уровни воды, что явилось следствием климатических изменений и экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и засухи. Сообщается, что реки Амазонка и Миссисипи, а также бассейны Ганга и Меконга пострадали от значительного понижения водного уровня, что ставит под угрозу миллионы людей. Также в Азии и Океании, в больших бассейнах рек Ганг, Брахмапутра и Меконг почти на всей площади наблюдались условия ниже нормальных.

Кроме этого отмечается, что таяние ледников, которое в 2023 году стало самым сильным за последние 50 лет, оказывает значительное влияние на долгосрочную водную безопасность. В результате ускоренного гидрологического цикла все больше регионов сталкиваются с экстремальными условиями - чрезмерными осадками или нехваткой воды.

Ученые обращают внимание на то, что уже сейчас более 3,6 миллиардов человек ежегодно сталкиваются с нехваткой воды, а к 2050 году эта цифра может вырасти до 5 миллиардов. Поэтому ВМО призывает к срочным действиям по мониторингу и управлению мировыми водными ресурсами, чтобы избежать масштабных экологических и экономических катастроф.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может радикально изменить климат Европы.

Ситуация настолько серьезна, что некоторые ученые прогнозируют появление новых пандемий из-за изменения климата.

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Глобальное потепление