Водійське посвідчення в Україні: з 1 серпня іспити можна здавати безліч разів, але є умови

В Україні скасували обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення. Але є умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Так, упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:
"При цьому інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів", - розповіли в МВС.
Крім цього, результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, - два роки.
Як повідомлялось раніше Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.