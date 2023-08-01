Водительское удостоверение в Украине: с 1 августа экзамены можно сдавать много раз, но есть условия

В Украине отменили ограничение относительно количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Но есть условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Так, в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата есть:
"При этом интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней", - рассказали в МВД.
Кроме этого, результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического - два года.
Как сообщалось ранее, Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит желающим получить водительское удостоверение в Украине самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения. Подробнее о том, что изменилось и какие штрафы определены на случай нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в Украине - читайте в материале.
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