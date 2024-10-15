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Водіїв попередили про важливі зміни в ПДР з 1 листопада: нові правила діятимуть по всій Україні

Фото: водіїв попередили про важливі зміни в ПДР з 1 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Правила дорожнього руху з 1 листопада переходять на "зимовий період". На дорогах всіх міст України встановлять обмеження швидкості до 50 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в ефірі телемарафону.

Білошицький зазначив, що зимовий період - це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху.

Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год. 

За його словами, пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно, й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена.

У деяких містах України, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості.

"Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості - 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", - пояснив Білошицький.

Він зазначив, що швидкісний режим на дорогах фіксують понад 300 камер. Також близько 200 приладів TruCAM, які дозволяють фіксувати перевищення швидкості в ручному режимі, використовують патрульні поліцейські.

Раніше водіям в Україні нагадали про необхідність вмикати поза населеними пунктами денні ходові вогні або ближнє світло фар.

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ПДРВодії