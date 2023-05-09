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Водіям та пасажирам маршруток заборонили гучно слухати музику

Фото: Автобус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні обмежили використання музики в громадському транспорті. Тепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які гучно слухають музику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

"Внесено зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність із ЗУ від 19.06.2022 N 2310-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв.

"Встановлено, що водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон - лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів)", - пояснив Мельничук.

Також заборонено водію таксі відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.

Нагадаємо, що влада Львівської області планує до кінця червня 2023 року запровадити безготівкову оплату за проїзд у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.

У найближчі два тижні дорогами Києва почнуть їздити нові автобуси, які столиці подарувало місто-побратим Гамбург. Їх планують запустити на нові маршрути.

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