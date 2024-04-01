Водіям нагадали про штрафи за "популярні" порушення ПДР: скільки доведеться заплатити

Проїзд на червоне світло

Першим "популярним" порушенням ПДР є проїзд на червоне світло. За це в Україні передбачено адміністративну відповідальність. Також із порушниками проводять профілактичні бесіди.

За такі порушення водіям виписують штраф у розмірі 510 гривень.

Пристібати ремінь безпеки

Ще одне поширене порушення стосується ременя безпеки. Як наголошують у поліції, основне правило в автомобілі - пристібатися перед початком руху. Це необхідно для захисту водія та пасажирів від серйозних травм під час аварії.

За порушення правил використання ременів безпеки водіям загрожує штраф у розмірі 510 гривень.

Проїзд смугою громадського транспорту

Третім "популярним" порушенням ПДР є проїзд смугою громадського транспорту. За порушення водіїв складають адміністративні протоколи.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за проїзд смугою громадського транспорту становить 680 гривень.