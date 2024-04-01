Водіям нагадали про штрафи за "популярні" порушення ПДР: скільки доведеться заплатити

Серед українських водіїв є найбільш поширені порушення правил дорожнього руху. За це передбачено штрафи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Києва.
Першим "популярним" порушенням ПДР є проїзд на червоне світло. За це в Україні передбачено адміністративну відповідальність. Також із порушниками проводять профілактичні бесіди.
За такі порушення водіям виписують штраф у розмірі 510 гривень.
Ще одне поширене порушення стосується ременя безпеки. Як наголошують у поліції, основне правило в автомобілі - пристібатися перед початком руху. Це необхідно для захисту водія та пасажирів від серйозних травм під час аварії.
За порушення правил використання ременів безпеки водіям загрожує штраф у розмірі 510 гривень.
Третім "популярним" порушенням ПДР є проїзд смугою громадського транспорту. За порушення водіїв складають адміністративні протоколи.
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за проїзд смугою громадського транспорту становить 680 гривень.
Нагадаємо, водіям, які планують поїздки Києвом, нагадали про важливі зміни у правилах дорожнього руху.
Такі зміни вже почали діяти сьогодні, 1 квітня. Йдеться про дозвіл на підвищення швидкості на деяких ділянках.
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