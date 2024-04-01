Водителям напомнили о штрафах за "популярные" нарушения ПДД: сколько придется заплатить

Проезд на красный свет

Первым "популярным" нарушением ПДД является проезд на красный свет. За это в Украине предусмотрена административная ответственность. Также с нарушителями проводят профилактические беседы.

За такие нарушения водителям выписывают штраф в размере 510 гривен.

Пристегивать ремень безопасности

Еще одно распространенное нарушение касается ремня безопасности. Как подчеркивают в полиции, основное правило в автомобиле - пристегиваться перед началом движения. Это необходимо для защиты водителя и пассажиров от серьезных травм во время аварии.

За нарушение правил использования ремней безопасности водителям грозит штраф в размере 510 гривен.

Проезд по полосе общественного транспорта

Третьим "популярным" нарушением ПДД является проезд по полосе общественного транспорта. За нарушение на водителей составляют административные протоколы.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штраф за проезд по полосе общественного транспорта составляет 680 гривен.