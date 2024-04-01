Водителям напомнили о штрафах за "популярные" нарушения ПДД: сколько придется заплатить

Среди украинских водителей существуют наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения. За это предусмотрены штрафы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Киева.
Первым "популярным" нарушением ПДД является проезд на красный свет. За это в Украине предусмотрена административная ответственность. Также с нарушителями проводят профилактические беседы.
За такие нарушения водителям выписывают штраф в размере 510 гривен.
Еще одно распространенное нарушение касается ремня безопасности. Как подчеркивают в полиции, основное правило в автомобиле - пристегиваться перед началом движения. Это необходимо для защиты водителя и пассажиров от серьезных травм во время аварии.
За нарушение правил использования ремней безопасности водителям грозит штраф в размере 510 гривен.
Третьим "популярным" нарушением ПДД является проезд по полосе общественного транспорта. За нарушение на водителей составляют административные протоколы.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штраф за проезд по полосе общественного транспорта составляет 680 гривен.
Напомним, водителям, планирующим поездки по Киеву, напомнили о важных изменениях в правилах дорожного движения.
Такие изменения уже начали действовать сегодня, 1 апреля. Речь идет о разрешении на повышение скорости на некоторых участках.
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