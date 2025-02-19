Водіям можуть дозволити оплачувати штраф "на місці" через QR-код: про що йдеться

Що відомо про нову систему оплати штрафів "на місці"

Білошицький розповів про плани правоохоронців, згідно з якими незабаром українці отримають можливість оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) "на місці" - через QR-код (без використання застарілих терміналів).

"Поки що проект - у пілоті. Проте, дійсно, ми зараз працюємо над тим, щоб замінити систему оплати (штрафів, - Ред.) "на місці", - повідомив він.

Правоохоронець нагадав, що у 2015 році (майже 10 років тому) Патрульна поліція "стартувала з терміналами, які нам усім відомі".

"І, на мою думку, вони вже є застарілим засобом для оплати. Зараз є вже більш нові, новітні, простіші системи. За допомогою QR-кодів і телефонів можна зробити те саме. І це є набагато зручніше у використанні патрульними поліцейськими, зручно для громадян", - зауважив Білошицький.

За його словами, таку практику можна поширити також на більшу кількість екіпажів Патрульної поліції, адже такий спосіб оплати штрафів є "менш затратний".

"Тому спільно з державним банком - "Ощадбанк" (який впродовж усіх цих 10 років підтримував ці оплати "на місці") зараз запускається вже новий вид - новітній засіб для оплати", - уточнив поліцейський.

Він повідомив, що пілотний проект вже було запущено у Чернівецькій та Вінницькій областях. Досвід цих регіонів показав, що система працює "доцільно, ефективно, швидко та мобільно".

"І наразі в планах - розповсюдити на всю територію України. Першим містом, яке буде вже повною мірою це використовувати, стане місто Київ. І незабаром ми оголосимо про те, що вже повністю замінено всі термінали оплати в місті Києві. В усіх патрульних екіпажах", - підсумував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.