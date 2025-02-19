Водителям могут разрешить оплачивать штраф "на месте" через QR-код: о чем речь

Что известно о новой системе оплаты штрафов "на месте"

Билошицкий рассказал о планах правоохранителей, согласно которым вскоре украинцы получат возможность оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) "на месте" - через QR-код (без использования устаревших терминалов).

"Пока что проект - в пилоте. Однако, действительно, мы сейчас работаем над тем, чтобы заменить систему оплаты (штрафов, - Ред.) "на месте", - сообщил он.

Правоохранитель напомнил, что в 2015 году (почти 10 лет назад) Патрульная полиция "стартовала с терминалами, которые нам всем известны".

"И, по моему мнению, они уже являются устаревшим средством для оплаты. Сейчас есть уже более новые, новейшие, простые системы. С помощью QR-кодов и телефонов можно сделать то же самое. И это гораздо удобнее в использовании патрульными полицейскими, удобно для граждан", - отметил Билошицкий.

По его словам, такую практику можно распространить также на большее количество экипажей Патрульной полиции, ведь такой способ оплаты штрафов является "менее затратным".

"Поэтому совместно с государственным банком - "Ощадбанк" (который на протяжении всех этих 10 лет поддерживал эти оплаты "на месте") сейчас запускается уже новый вид - новейшее средство для оплаты", - уточнил полицейский.

Он сообщил, что пилотный проект уже был запущен в Черновицкой и Винницкой областях. Опыт этих регионов показал, что система работает "целесообразно, эффективно, быстро и мобильно".

"И сейчас в планах - распространить на всю территорию Украины. Первым городом, который будет уже в полной мере это использовать, станет город Киев. И вскоре мы объявим о том, что уже полностью заменены все терминалы оплаты в городе Киеве. Во всех патрульных экипажах", - подытожил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.