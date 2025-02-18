Водій маршрутки у Києві обізвав військову з контузією "п’яним бидлом" та змусив впасти

У Києві водій маршрутного автобуса №410 (Нивки - Почайна) грубо поводився з військовослужбовицею ЗСУ Ксенією Пономарьовою. Він не лише образив її, а й різко загальмував, через що жінка впала. При цьому жоден із пасажирів не втрутився.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис в Facebook Ксенії Пономарьової .

За її словами, кількома днями раніше цей же водій відмовив їй у перевезенні та наказав їхати тролейбусом. Коли жінка сіла в маршрутку, він її впізнав і, дочекавшись, поки вона дістане посвідчення учасника бойових дій, різко рушив із місця. Після цього водій почав кричати, перейшовши на грубу форму звертання.

"Я відповіла, що пам’ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував, і я впала прямо на брудну підлогу з мокрим снігом", - розповіла військова.

Водій маршрутки при цьому обізвав її "п’яним бидлом". Пономарьова пояснила, що через контузію майже не бачить на одне око, а її рухи уповільнені. За її словами, у транспорті було близько 6-8 пасажирів, але ніхто з них не допоміг і не заступився.

"У маршрутці їхали байдужість, зневага і страх. А віз цей компот хам, який промовисто продемонстрував, що на нас чекає після повернення зі світу суцільних пряників і декоративних вогників", - додала військова.



Допис Ксенії Пономарьової (скриншот РБК-Україна)

Вона зазначила, що звернулася до "Укртрансбезпеки" та оприлюднила фото водія і номер транспортного засобу - "КА 8684 ММ". Також жінка закликала надати їй юридичну консультацію щодо подальших дій стосовно водія та компанії-перевізника "ПП ПАРК".