Чи можуть заклади не пускати військових і яке покарання передбачене: пояснення адвоката

В одному з київських хостелів військовослужбовцям відмовили в можливості пообідати, мотивуючи це тим, що "військові небезпечні". Інцидент викликав обурення та став предметом обговорення в соціальних мережах.

Адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрій Стріченко прокоментував для РБК-Україна ситуацію, наголосивши, що такі дії є не лише проявом неповаги, а й порушенням законодавства.

Він звертає увагу, що коли військових не пустили до закладу, то таким чином було порушено норми статті 633 Цивільного кодексу України. Згідно з документом, надавач послуг (ресторанних, готельних), який взяв на себе обов’язок із надання послуг кожному, на умовах публічного договору, безпідставно відмовив особі, тобто надав перевагу одному споживачеві перед іншим.

Щодо відмови споживачеві на підставі того, що він військовий, Стріченко зазначає, що згідно Закону "Про захист прав споживачів", споживач має право на належну якість продукції та обслуговування.

"За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами", – розповідає адвокат.

Таким чином, відмова персоналу закладу, що надає послуги на основі публічного договору від обслуговування певної категорії осіб чи окремої особи є протиправною.

Що робити у подібній ситуації

Щоб розібратися у подібній ситуації, адвокат радить звернутись із відповідною заявою до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, для накладення стягнення за порушення прав споживачів на такий заклад (з метою профілактики) та звернутись із відповідною заявою до суду (з метою відшкодування моральної шкоди).

"Належне дотримання прав споживачів – це не прояв поваги чи щось за що потрібно хвалити, а обов’язок кожного суб’єкта господарювання", – підсумовує Стріченко.