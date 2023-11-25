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Водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру. З'явились подробиці аварії

Фото: водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Водію Ford, який збив патрульного у Києві, слідчі повідомили про підозру. Він наїхав на поліцейського в той момент, коли той оформлював ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Водію Ford слідчі повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

В поліції Києва також розповіли деталі аварії. Так, ввечері 24 листопада до ГУНП у м. Києві надійшла інформація, що на вул. Харківське шосе водій автомобіля Ford скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням дорожньо-транспортної пригоди. 

"В результаті ДТП працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню. Водій з місця пригоди втік", - констатували у відомстві.

 


 
По місту було негайно введено спеціальну поліцейську операцію, у результаті якої водія затримали на вул. Горлівській. Від проходження освідування він відмовився.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ.

Як повідомлялось, поліцейські у Києві затримали водія, який збив патрульного та втік з місця події.

Додамо, що за 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини, ще 24 774 постраждали. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

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КиївДТП