Водительские удостоверения уже с 24 июля будут выдавать по-новому: что изменится

В Украине с 24 июля этого года вступят в силу новые правила получения водительского удостоверения. Механизм подготовки и сдачи экзаменов изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснения специалистов, которых цитирует "Суспільне".

Теория и практика - отдельно

Как объясняет главный специалист регионального сервисного центра Константин Винниченко, ранее в автошколе учились два месяца, после - сразу два экзамена.

Однако с 24 июля будут изучать правила дорожного движения месяц, после чего экзамен в сервисном центре. Такой же механизм и относительно навыков вождения, рассказал он.

То есть, обучение будет разделено на две отдельные части - теоретическую и практическую. После каждой из них отдельный экзамен.

"Свидетельство теоретическое будет действовать год. У человека будет один год для того, чтобы сдать теоретический экзамен, чтобы он мог обратиться в учебное заведение для практической подготовки", - объясняет Винниченко.

Тем самым, те, кто сдал теорию, должны снова пойти в автошколу, чтобы пройти там курс практики и когда уже будет получено свидетельство о практическом обучении, такое свидетельство будет действовать два года.

Что не изменится

Как рассказал эксперт, теоретический экзамен остается неизменным. То есть, у ученика по-прежнему есть 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допускается не более 2 ошибок.

Формат обучения усложнится

Как отмечает в комментарии изданию инструктор автошколы Никита Немятый, если раньше обучение длилось в автошколе 2-2,5 месяца и ученики осваивали правила дорожного движения и вождение машиной параллельно, то теперь речь идет о двух отдельных блоках.

При этом он отметил, что специалисты пока точно не понимают, как подстроить программу под новый формат.

"Современный человек не сможет сидеть и учиться с 9,5 часов в день, это очень тяжело. К сожалению, все автошколы в стране не имеют четкого плана, как работать", - говорит работник автошколы.

Между тем в ближайшее время Главный сервисный центр должен провести совещание с региональными отделениями, где и должны представить новую программу обучения.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

Добавим, недавно стало известно, что страны ЕС будут признавать водительские удостоверения украинских беженцев.

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