Страны ЕС будут признавать водительские удостоверения украинских беженцев

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Предложение поддержали 561 евродепутат, 6 выступили против, остальные же 5 - воздержались от голосования.

Согласно предложению, беженцы смогут и дальше пользоваться украинскими правами водителя, без необходимости обменивать их на водительское удостоверение ЕС или же сдачи нового экзамена. В то же время новое правило будет действовать до тех пор, пока украинцы пользуются статусом временной защиты.

В случае потери водительского удостоверения - можно получить права водителя образца ЕС после предоставления справки о пригодности к вождению автомобилей.

В то же время беженцы, которые работали водителями грузовиков и автобусов, смогут получить признание своих сертификатов о профессиональной компетентности после короткого курса обучения и теста. Соответствующий сертификат предоставит им возможность работать в ЕС в течение периода временной защиты и помогать экспортировать украинские товары.