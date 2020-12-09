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Водительские права в приложении "Дия" будут действительными еще один год

Киев, Среда 09 декабря 2020 17:22
Водительские права в приложении "Дия" будут действительными еще один год
Фото: Дьявол (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Эксперимент продлили до конца ноября 2021 года

Кабинет министров внес изменения в постановление от 23 октября 2019 г. № 956 "О реализации экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства". Электронные права будут действительны до 29 ноября 2021 года.

Постановление правительства принято на заседании 9 декабря.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, эксперимент планировалось провести в течение 2019-2020 годов. Он предусматривал, что водители могут предъявляться полицейским электронные удостоверения вместо удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, изготовленных на бланках, для подтверждения водителем права управления и право пользования транспортным средством.

В то же время срок реализации экспериментального проекта не может превышать двух лет, что закреплено на законодательном уровне.

"Определение точной конечной даты завершения реализации экспериментального проекта на законодательном уровне обеспечит возможность предъявления водителями транспортных средств электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства в течение 10 месяцев", - говорится в документе.

Напомним, с 1 декабря во время кассовых операций банки могут принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия". Процесс идентификации должен происходить в соответствии с порядком, определенным Национальным банком Украины (НБУ).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы, согласно которой все услуги будут доступны в онлайн-режиме.

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