Водители сотен фур несколько часов блокируют трассу под Николаевом

Водители нескольких сотен фур заблокировали трассу Николаев - Благовещенское возле села Гурьевка, где находится габаритно-весовой комплекс (ГВК). Они требуют отставки главы регионального управления ведомства, а также проверить корректность работы ГВК.

По его данным, фуры полностью заблокировали одну полосу в сторону Николаева и угрожают перекрыть полностью движение по трассе. Среди требований водителей: увольнение исполняющего обязанности главы областного управления "Укртрансбезпеки" и проверка работы ГВК.

Отмечается, что на место стянута полиция, включая отряд спецназа "ТОР". С представителями водителей, перекрывших трассу, ведут переговоры начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила и глава Новоодесского райотдела Андрей Коротченко.

Водители написали несколько заявлений на обнаруженные нарушения в работе весового комплекса. Они также заявили, что полностью перекроют движение по трассе, если глава управления областного управления "Укртрансбезпеки" Дмитрий Володьков не напишет заявление об увольнении.

По информации издания "Преступности.НЕТ" в акции участвует около 400 грузовых автомобилей, которые перекрыли в районе ГВК движение в сторону Николаева. Пробка растянулась на 16 километров.

Фото: водители фур заблокировали трассу под Николаевом (novosti-n.org)