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Водители сотен фур несколько часов блокируют трассу под Николаевом

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Николаев, Понедельник 24 мая 2021 17:04
Водители сотен фур несколько часов блокируют трассу под Николаевом Фото: водители фур заблокировали трассу под Николаевом (novosti-n.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Водители нескольких сотен фур заблокировали трассу Николаев - Благовещенское возле села Гурьевка, где находится габаритно-весовой комплекс (ГВК). Они требуют отставки главы регионального управления ведомства, а также проверить корректность работы ГВК.

Об этом сообщило местное издание "Новости N".

По его данным, фуры полностью заблокировали одну полосу в сторону Николаева и угрожают перекрыть полностью движение по трассе. Среди требований водителей: увольнение исполняющего обязанности главы областного управления "Укртрансбезпеки" и проверка работы ГВК.

Отмечается, что на место стянута полиция, включая отряд спецназа "ТОР". С представителями водителей, перекрывших трассу, ведут переговоры начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила и глава Новоодесского райотдела Андрей Коротченко.

Водители написали несколько заявлений на обнаруженные нарушения в работе весового комплекса. Они также заявили, что полностью перекроют движение по трассе, если глава управления областного управления "Укртрансбезпеки" Дмитрий Володьков не напишет заявление об увольнении.

По информации издания "Преступности.НЕТ" в акции участвует около 400 грузовых автомобилей, которые перекрыли в районе ГВК движение в сторону Николаева. Пробка растянулась на 16 километров.

Фото: водители фур заблокировали трассу под Николаевом (novosti-n.org)

Напомним, в начале апреля в Полтаве прошли массовые протесты из-за карантинных ограничений. 6 апреля люди перекрыли трассу Киев - Харьков. К ним вышел городской глава Александр Мамай. Он пообещал поговорить с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым для ослабления карантина в городе.

Ранее в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.

Отметим, рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала.

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