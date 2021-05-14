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Водители не освобождают дорогу для "скорой". Полиция объявила об эксперименте в Закарпатской области

Автор: РБК-Украина

Правоохранители усилят патрулирование в Закарпатской области. Будут следить за тем, как водители освобождают дорогу для спецтранспорта, согласно требованиям правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, в течение недели в области будет продолжаться эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать авто патрульной полиции. Таким образом в области будут фиксировать нарушителей, которые не освобождают дорогу медикам.

"Это происходит потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах. Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - отмечают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Украине установят 1,5 тысячи стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сделать это планируют к 2024 году.

Напомним, МВД усилит патрулирование на дорогах с началом курортного сезона.

РБК-Украина писало, что в ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В таких письмах присылают постановления о штрафах.

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