Водители в Боснии блокировали дороги из-за цен на топливо

Цены на топливо были впервые увеличены в феврале

В Боснии водители заблокировали дороги в воскресенье, 10 июня, протестуя против повышения цен на топливо. Об этом сообщает Reuters.

Цены на топливо были впервые увеличены в феврале после увеличения акцизного налога на биотопливо. После этого были еще два повышения цен, в результате чего стоимость литра бензина увеличилась до 2,35 боснийской марки (1,20 евро).

В пятницу и субботу в крупных сербских городах водители также блокировали дороги, протестуя против цен, которые поднялись до 1,24 евро (1,46 доллара США) за литр бензина и 1,30 евро за литр дизеля.

Протестующие заявили, что цены должны быть ниже 1 евро за литр в Боснии и Сербии, где средняя зарплата за месяц составляет около 400 евро.

Водители в обеих странах заявили, что будут продолжать ежедневные протесты.

Напомним, 26 мая сообщалось, что правительство Бразилии решило с помощью армии прекратить забастовку водителей грузовиков, которая началась после объявления государственной нефтегазовой компанией Petrobras о новом повышении тарифов на дизельное топливо.