Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Водители в Боснии блокировали дороги из-за цен на топливо

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 22:33
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Цены на топливо были впервые увеличены в феврале

В Боснии водители заблокировали дороги в воскресенье, 10 июня, протестуя против повышения цен на топливо. Об этом сообщает Reuters.

Цены на топливо были впервые увеличены в феврале после увеличения акцизного налога на биотопливо. После этого были еще два повышения цен, в результате чего стоимость литра бензина увеличилась до 2,35 боснийской марки (1,20 евро).

В пятницу и субботу в крупных сербских городах водители также блокировали дороги, протестуя против цен, которые поднялись до 1,24 евро (1,46 доллара США) за литр бензина и 1,30 евро за литр дизеля.

Протестующие заявили, что цены должны быть ниже 1 евро за литр в Боснии и Сербии, где средняя зарплата за месяц составляет около 400 евро.

Водители в обеих странах заявили, что будут продолжать ежедневные протесты.

Напомним, 26 мая сообщалось, что правительство Бразилии решило с помощью армии прекратить забастовку водителей грузовиков, которая началась после объявления государственной нефтегазовой компанией Petrobras о новом повышении тарифов на дизельное топливо.

Метро Тбилиси возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов Во Франции отменят 20% авиарейсов из-за забастовки госслужащих
Теги публикации: топливо, забастовка, Босния и Герцеговина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Аморальные фото": воспитательницу детсада уволили за снимки в соцсетях
"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей
"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве
Известная украинская танцовщица впервые стала мамой
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь