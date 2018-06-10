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Інтерв'ю

Водії в Боснії блокували дороги через ціни на пальне

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 22:33
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Ціни на паливо були вперше збільшені в лютому

У Боснії водії заблокували дороги в неділю, 10 червня, протестуючи проти підвищення цін на паливо. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на паливо були вперше збільшені в лютому після збільшення акцизного податку на біопаливо. Після цього були ще два підвищення цін, внаслідок чого вартість літру бензину збільшилася до 2,35 боснійської марки (1,20 євро).

У п'ятницю і суботу в великих сербських містах водії також блокували дороги, протестуючи проти цін, які піднялися до 1,24 євро (1,46 долара США) за літр бензину і 1,30 євро за літр дизеля.

Учасники протесту заявили, що ціни повинні бути нижче 1 євро за літр в Боснії і Сербії, де середня зарплата за місяць становить близько 400 євро.

Водії в обох країнах заявили, що будуть продовжувати щоденні протести.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що уряд Бразилії вирішив за допомогою армії припинити страйк водіїв вантажівок, що розпочався після оголошення державною нафтогазовою компанією Petrobras про нове підвищення тарифів на дизельне паливо.

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Теги публікації: топливо, забастовка, Босния и Герцеговина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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