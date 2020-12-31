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Водителей предупредили о дожде и тумане

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 31 декабря, в Украине наблюдаются туманы и дожди. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей преимущественно мокрое.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, сегодня в западной Украине идет дождь, а все другие регионы укрыли туманы. Сейчас дорожники проводят работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.

Напомним, сегодня Карпаты укроет снегом. На дорогах будет наблюдаться гололед. Ночью в регионе ожидается густой туман, при котором видимость будет составлять от 200 до 500 метров.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.

Кроме того, сообщалось, что в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать +8 +15 градусов в новогоднюю ночь.

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