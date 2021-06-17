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Водитель-антирекордсмен: в Запорожье мужчина получил более 100 админматериалов за год

Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье 30-летний водитель установил антирекорд. За нетрезвое вождение и без прав мужчина получил 109 административных материалов в течение года.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

По информации ведомства, местные патрульные составили на водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола и вынесли 55 постановлений.

"С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП ",- говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что за первый случай вождения в нетрезвом состоянии водителей ждет штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права вождения на один год

Кроме того, за повторное нарушение - штраф 34 тысячи гривен и лишение прав на три года.

Более того, за третье нарушение штраф составляет 51 тысячу гривен и лишение права управлять автомобилем на 10 лет.

Добавим, что в Министерстве внутренних дел разрабатывают новый законопроект, который позволит самостоятельно фиксировать нарушения ПДД других водителей.

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