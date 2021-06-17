Водій-антирекордсмен: у Запоріжжі чоловік отримав понад 100 адмінматеріалів за рік

За інформацією відомства, місцеві патрульні склали на водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи та винесли 55 постанов.

"Із травня 2020 року до червня 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що за перший випадок водіння напідпитку на водіїв чекає штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення права водіння на один рік

Крім того, за повторне порушення - штраф 34 тисяч гривень і позбавлення прав на три роки.

Щобільше, за третє порушення штраф становить 51 тисячу гривень і позбавлення права керувати автомобілем на 10 років.