В водах Дании возобновят укладку "Северного потока-2"

В датских водах с 15 января 2021 года планируют продолжить работы по строительству последнего участка газопровода "Северный поток-2". Укладкой труб будет заниматься баржа "Фортуна".

Об этом сообщает DW со ссылкой на Датское морское управление.

"Фортуне" будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.

В Датском морском управлении отметили, что на время работ к судам запретят приближаться на несколько сотен метров.

"Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах...Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей", - говорится в сообщении.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция Германии по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась - его нужно достроить.

Напомним, российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2". Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.