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"Северный поток-2" следует завершить до конца, - Меркель

Берлин, Среда 16 декабря 2020 15:18
"Северный поток-2" следует завершить до конца, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: Роман Тверденко

Позиция Германии по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась. Его нужно достроить.

Об этом сегодня в Бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила, что даже при завершении и запуске трубопровода, Украина должна остаться в статусе транзитера газа из России в Евросоюз.

"Позиция правительства касательно "Северного потока-2" не изменилась и осталась такой же, как и в предыдущие годы", - сказала Меркель.

Напомним, российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2". Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.

Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий.

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