Vodafone запустил в Винницкой области 4G в диапазоне 900 МГц

Vodafone запустил сеть 4G LTE900 в Винницкой области, обеспечив скоростным интернетом еще 126 небольших населенных пунктов, в которых проживает почти 124 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1500 населенных пунктах и охватывает свыше миллиона человек, проживающих в Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой областях.

Ранее в населенных пунктах, где построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с.

В компании отмечают, что расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах.

До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку.

Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также - покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Помимо этого, Vodafone проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком.

В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком.

Модернизация охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью USSD-запроса - нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщали, что сегодня покрытие 4G охватило более половины населенных пунктов Украины.