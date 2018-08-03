Vodafone запустил услугу мобильной страховки SMART TRAVEL

Vodafone Украина в партнерстве со страховой компанией «АХА Страхование» запустил услугу туристического страхования — SMART TRAVEL. Уникальный среди мобильных операторов Украины сервис позволяет абонентам Vodafone Украина оформлять страховой полис прямо в смартфоне и оплатить полис за счет средств на балансе мобильного счета.

Теперь нет необходимости обращаться в офис страховой компании, чтобы оформить страховку для зарубежной поездки. Абоненты Vodafone предоплата могут в любое удобное время бесплатно подписаться на услугу с помощью удобного web-интерфейса и активировать ее прямо перед поездкой за рубеж.

Пользователь получает страховой полис в электронном виде на свой e-mail. В рамках одной подписки возможно оформить страховку для себя и 4 путешествующих с вами лиц. В рамках подписки количество выездов и дней пребывания за рубежом неограниченно.

Страховку SMART TRAVEL может оформить абонент мобильной связи Vodafone предоплата, старше 18 лет. Страховой пакет содержит покрытие всех необходимых медицинских услуг. Сумма, на которую абонент застрахован, составляет 30 000 евро, что отвечает требованиям туристического законодательства

В зависимости от страны пребывания, существуют три тарифные зоны, определяющие размер страхового платежа для одного застрахованного: Восточная Европа (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния) – 15 грн. в день, весь мир (кроме США и Канады) – 25 грн. в день, весь мир – 100 грн. в день. Оплата будет производиться с мобильного счета пользователя и только за дни фактического пребывания за пределами Украины.

SMART TRAVEL делает пользование страховыми услугами быстрым и очень простым, достаточно иметь Sim-карту Vodafone предоплата и доступ в интернет. Оформить туристический полис возможно как в Украине, так и в течение первых 5 часов пребывания за границей. Получить дополнительную информацию и воспользоваться услугой мобильного туристического страхования можно на сайте Vodafone Украина: https://pay.vodafone.ua/ru/smart-travel

«SMART TRAVEL – это инновационный продукт на рынке страхования с уникальным процессом оплаты. Поддерживая мировые тренды 2018 года в сфере платежей, услуга реализована с возможностью ежедневной оплаты страхового полиса за счет средств на мобильном счету.

Во всем мире АХА Group стремится предоставлять своим клиентам наилучшие сервисы, и мы рады, что смогли создать для украинцев простой, удобный и доступный продукт.

Благодарим компанию Vodafone Украина за сотрудничество и надеемся, что услугу оценят по достоинству ее пользователи» - прокомментировал первый вице-президент компании «АХА Страхование» Андрей Перетяжко

Про «АХА Страхование»

АХА Group (Франция) – мировой лидер в сфере страхования и управления активами. Девятый год подряд АХА является страховым брендом №1 в мире. Более 165 000 сотрудников ежедневно обслуживает 105 миллионов клиентов в 64 странах мира. В 2017 году доход Группы АХА составил 98,5 млрд евро. По состоянию на 31 декабря 2017 года в управлении компании насчитывалось 1,439 трлн евро активов.

Высокие финансовые рейтинги (2017): Moody's (Aa3, Stable), Fitch (AA-, Stable). Standard & Poor's (АA-, Stable).

СК «АХА Страхование» принадлежит АХА Group, представлена на украинском страховом рынке с 2007 года. В компании работает более 780 сотрудников и 1 220 агентов по всей Украине. Сегодня в Украине компании доверяет более полумиллиона клиентов.

Достижения за 2017-2018 гг.

2018 г. – 1-е место в рейтинге надежности среди страховых компаний (журнал Деньги);

2018 г. – лидер рейтинга «Репутационные активисты» среди страховых компаний (журнал Фокус);

2018 - 2017 гг. – лидер страхования КАСКО среди страховщиков на украинском рынке (Insurance TOP);

2017 г. – Автостраховщик года в конкурсе Финансовый Оскар 2017 (журнал Бизнес);

2017 г. – 1-е место по страховым выплатам среди страховых компаний (Insurance TOP);

2017 г. – 1-е место по чистым заработанным премиям (Insurance TOP);

2017 г. – 1-е место среди страховщиков по размеру фонда оплаты труда (Insurance TOP);

2017-2016 г. – 1-е место в национальном рейтинге управления корпоративной репутацией (журнал Бизнес).

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 31 декабря 2017 года Vodafone предоставляет услуги 529,1 миллионов абонентов мобильной связи и 19,3 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.