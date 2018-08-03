Vodafone запустив послугу мобільного страхування SMART TRAVEL

Vodafone Україна в партнерстві зі страховою компанією «АХА Страхування» запустив послугу туристичного страхування — SMART TRAVEL. Унікальний серед мобільних операторів України сервіс дозволяє абонентам Vodafone Україна отримати страховий поліс за допомогою смартфона і оплачувати його за рахунок коштів на балансі мобільного рахунку.

Тепер немає необхідності звертатися в офіс страхової компанії, щоб отримати страховку для закордонної поїздки. Абоненти Vodafone передплата можуть в будь-який зручний час безкоштовно підписатися на послугу за допомогою зручного web-інтерфейсу та активувати її безпосередньо перед поїздкою за кордон.

Абонент отримає страховий поліс в електронному вигляді на свій e-mail. В рамках однієї підписки є можливість застрахувати для себе та 4 подорожуючих з вами осіб. В рамках підписки кількість виїздів і днів перебування за кордоном необмежено.

SMART TRAVEL можуть скористатися абоненти передплати, яким вже виповнилось 18 років. Страховий пакет покриє всі необхідні медичні послуги за кордоном. Сума, на яку абонент застрахований, становить 30 000 євро, що відповідає вимогам туристичного законодавства

Залежно від країни перебування, існує три тарифні зони, які визначають розмір страхового платежу для одного застрахованого: Східна Європа (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) – 15 грн. на день, увесь світ (окрім США та Канади) – 25 грн. на день, увесь світ – 100 грн. на день. Оплата проводиться з мобільного рахунку користувача й тільки за дні фактичного перебування за межами України.

SMART TRAVEL робить користування страховими послугами швидким і дуже простим, досить мати Sim-карту Vodafone передплата і доступ до інтернету. Оформити туристичний поліс можливо і в Україні, і протягом перших 5 годин перебування за кордоном. Отримати додаткову інформацію про послугу мобільного туристичного страхування можна на сайті Vodafone Україна: https://pay.vodafone.ua/ru/smart-travel

«SMART TRAVEL – це інноваційний продукт на ринку страхування з унікальним процесом оплати. Підтримуючи світові тренди 2018 року в сфері платежів, послуга реалізована з можливістю щоденнї оплати страхового поліса за рахунок коштів на мобільному рахунку. У всьому світі АХА Group прагне надавати своїм клієнтам кращі сервіси, і ми раді, що змогли створити для українців простий, зручний та доступний продукт. Дякуємо компанії Vodafone Україна за співпрацю і сподіваємося, що послугу гідно оцінять її абоненти», - прокоментував подію перший віце-президент компанії «АХА Страхування» Андрій Перетяжко.

Про «АХА Страхування»

АХА Group (Франція) - світовий лідер у сфері страхування та управління активами. Дев'ятий рік поспіль АХА є страховим брендом №1 в світі. Більше 165 000 співробітників щодня обслуговує 105 мільйонів клієнтів у 64 країнах світу. У 2017 році дохід Групи АХА склав 98,5 млрд євро. Станом на 31 грудня 2017 року в управлінні компанії налічувалося 1,439 трлн євро активів.

Високі фінансові рейтинги (2017): Moody's (Aa3, Stable), Fitch (AA-, Stable). Standard & Poor's (АA-, Stable).

СК «АХА Страхування» належить АХА Group, представлена на українському страховому ринку з 2007 року. У компанії працює більше 780 співробітників та 1 220 агентів по всій Україні. Сьогодні в Україні компанії довіряє більше півмільйона клієнтів.

Досягнення за 2017-2018 рр.

2018 р. - 1-е місце в рейтингу надійності серед страхових компаній (журнал «Гроші»);

2018 р. - лідер рейтингу «Репутаційні активісти» серед страхових компаній (журнал «Фокус»);

2018 - 2017 рр. - лідер страхування КАСКО серед страховиків на українському ринку (Insurance TOP);

2017 р. - автостраховик року в конкурсі «Фінансовий Оскар 2017» (журнал «Бізнес»);

2017 р. - 1-е місце по страхових виплатах серед страхових компаній (Insurance TOP);

2017 р. - 1-е місце за чистими заробленими преміями (Insurance TOP);

2017 р. - 1-е місце серед страховиків за розміром фонду оплати праці (Insurance TOP);

2017-2016 рр - 1-е місце в національному рейтингу управління корпоративною репутацією (журнал «Бізнес»).

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.