"Vodafone Украина" возобновил начисление бесплатных услуг медработникам

С 3 ноября "Vodafone Украина" возобновляет начисление бесплатных услуг медицинским работникам. По 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, автоматически будут начислены всем врачам и медицинским работникам, которым начислялись услуги в период общенационального карантина в апреле-мае 2020 г.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Помощь медикам является для нас приоритетным направлением помощи стране во время пандемии коронавируса. Сейчас нагрузка на врачей, медсестер, лаборантов и других медицинских работников возрастает с каждым днем. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы помочь оптимизировать и облегчить их работу. Vodafone Украина начисляет бесплатные минуты и гигабайты для того, чтобы врачи могли удаленно поддерживать связь с пациентами. Это поможет соблюдать меры, сдерживающие распространение вируса", - отмечает начальник отдела связей с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

Vodafone насчитывает бесплатные услуги как клиентам предоплаченного сервиса, так и медикам, которые пользуются контрактной форме обслуживания.

Медицинским работникам, которые недавно стали клиентами Vodafone и не пользовались бесплатными услугами в апреле-мае 2020 года, нужно зарегистрироваться для получения бесплатного пакета услуг.

Для этого достаточно отправить SMS на номер 640 или заполнить заявку на сайте Vodafone http://likar.vodafone.ua. Бесплатные минуты и гигабайты будут назначены в течение пяти дней после верификации номера Национальной Службой Здоровья Украины (НСЗУ).

Использовать их можно будет в течение 30 дней с момента назначения. О назначении услуг каждый абонент получит SMS-сообщение.

Если номер телефона на это время не внесен в электронную базу системы здравоохранения НСЗУ, абонент получит соответствующее SMS сообщение. В таком случае врачу понадобится внести номер телефона в своем электронном кабинете медицинской информационной системы или зарегистрироваться, обратившись в кадровую службу своего медицинского учреждения. Затем необходимо будет повторно отправить запрос на активацию услуги.

Напомним, Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Оператор работает в 22 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 42 стран и предоставляет услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 17 рынках.

По состоянию на 30 июня 2020 года Vodafone предоставляет услуги более 300 миллионам абонентов мобильной связи и 27 миллионов пользователей фиксированного интернета.