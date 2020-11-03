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"Vodafone Україна" відновив нарахування безкоштовних послуг медпрацівникам

Автор: РБК-Україна

З 3 листопада "Vodafone Україна" відновлює нарахування безкоштовних послуг медичним працівникам. По 10 Гб мобільного інтернету і 1000 хвилин для дзвінків на номери всіх операторів в Україні, включаючи міські мережі, автоматично будуть нараховані всім лікарям і медичним працівникам, яким нараховувалися послуги в період загальнонаціонального карантину у квітні-травні 2020 р.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Допомога медикам є для нас пріоритетним напрямком допомоги країні під час пандемії коронавірусу. Зараз навантаження на лікарів, медсестер, лаборантів та інших медичних працівників зростає з кожним днем. Тому ми будемо робити все можливе, щоб допомогти їм оптимізувати і полегшити роботу. Vodafone Україна нараховує безкоштовні хвилини і гігабайти для того, щоб лікарі могли віддалено підтримувати зв'язок із пацієнтами. Це допоможе дотримуватися заходів, які стримують поширення вірусу", - зазначає начальник відділу зв'язків з громадськістю "Vodafone Україна" Вікторія Рубан.

Vodafone нараховує безкоштовні послуги як клієнтам передплаченого сервісу, так і медикам, які користуються контрактною формою обслуговування.

Медичним працівникам, які недавно стали клієнтами Vodafone і не користувалися безкоштовними послугами у квітні-травні 2020 року, потрібно зареєструватися для отримання безкоштовного пакета послуг.

Для цього достатньо відправити SMS на номер 640 або заповнити заявку на сайті Vodafone http://likar.vodafone.ua. Безкоштовні хвилини та гігабайти будуть призначені протягом п'яти днів після верифікації номера Національною Службою Здоров'я України (НСЗУ).

Використовувати їх можна буде протягом 30 днів з моменту призначення. Про призначення послуг кожен абонент отримає SMS повідомлення.

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Якщо номер телефону на цей час не внесений до електронної бази системи охорони здоров'я НСЗУ, абонент отримає відповідне SMS повідомлення. В такому випадку лікареві знадобиться внести номер телефону у своєму електронному кабінеті медичної інформаційної системи або зареєструватися, звернувшись в кадрову службу свого медичного закладу. Потім необхідно буде повторно відправити запит на активацію послуги.

Нагадаємо, Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Оператор працює у 22 країнах, має партнерські угоди з операторами 42 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 17 ринках.

Станом на 30 червня 2020 року Vodafone надає послуги понад 300 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 27 мільйону користувачів фіксованого інтернету.

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