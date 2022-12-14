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Vodafone глобально оновив свій застосунок: які зміни чекають на абонентів

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Середа 14 грудня 2022 16:14
Vodafone глобально оновив свій застосунок: які зміни чекають на абонентів Фото: Vodafone представив глобальне оновлення застосунку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Vodafone оновлює застосунок My Vodafone на пристроях користувачів. Нова версія - втричі швидша і на 41% легша, ніж попередня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Робота над оновленням застосунку, перевіркою гіпотез та розробкою зручного функціонала тривала протягом року.

У результаті дизайн My Vodafone став сучасним та лаконічним, застосунок має зручну навігацію та анімації. зазначається, що усі зміни у застосунку базуються на дослідженні поведінки користувачів My Vodafone.

Розробники зібрали усю необхідну інформацію для абонента на головному екрані: статус пакетних послуг, баланс, можливість перевірити підключені послуги та витрати.

Vodafone глобально оновив свій застосунок: які зміни чекають на абонентів

В оновленому My Vodafone також змінилася логіка користування функціями, тим самим скоротився шлях користування функціями. Наприклад, раніше, щоб дізнатись тариф, необхідно було зробити 4 кліки, тепер - лише один.

Крім того, з’явились нові функції: тепер користувачі зможуть порівняти тарифи, щоб вибрати для себе найзручніший, скористатись допомогою інтерактивного помічника ТОБі.

Також при кожному вході в My Vodafone відбувається автоматична перевірка за номером, що дозволяє виявити можливі проблеми з тарифом, послугами, бонусами тощо.

Реліз застосунку відбувається поетапно. До кінця місяця оновлення стане доступне усім користувачам. Перевірити, чи доступне оновлення, можна у Google Play, App Store та App Gallery.

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