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Vodafone глобально обновил свое приложение: какие изменения ждут абонентов

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Среда 14 декабря 2022 16:14
Vodafone глобально обновил свое приложение: какие изменения ждут абонентов Фото: Vodafone представил глобальное обновление приложения (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Vodafone обновляет приложение My Vodafone на устройствах пользователей. Новая версия - в три раза быстрее и на 41% легче, чем предыдущая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Работа над обновлением приложения, проверкой гипотез и разработкой удобного функционала продолжалась в течение года.

В результате дизайн My Vodafone стал современным и лаконичным, приложение имеет удобную навигацию и анимацию. Отмечается, что все изменения в приложении основаны на исследовании поведения пользователей My Vodafone.

Разработчики собрали всю необходимую информацию для абонента на главном экране: статус пакетных услуг, баланс, возможность проверки подключенных услуг и расходов.

Vodafone глобально обновил свое приложение: какие изменения ждут абонентов

В обновленном My Vodafone также изменилась логика использования функций, тем самым сократился путь использования функций. Например, раньше, чтобы узнать тариф, необходимо было сделать 4 клика, теперь только один.

Кроме того, появились новые функции: теперь пользователи смогут сравнить тарифы, чтобы выбрать самый удобный, воспользоваться интерактивным помощником ТОБи.

Также при каждом входе в My Vodafone производится автоматическая проверка по номеру, позволяющая выявить возможные проблемы с тарифом, услугами, бонусами и т.д.

Релиз приложения происходит поэтапно. К концу месяца обновление станет доступно всем пользователям. Проверить, доступно ли обновление, можно в Google Play, App Store и App Gallery.

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