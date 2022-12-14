Vodafone глобально обновил свое приложение: какие изменения ждут абонентов
Vodafone обновляет приложение My Vodafone на устройствах пользователей. Новая версия - в три раза быстрее и на 41% легче, чем предыдущая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Работа над обновлением приложения, проверкой гипотез и разработкой удобного функционала продолжалась в течение года.
В результате дизайн My Vodafone стал современным и лаконичным, приложение имеет удобную навигацию и анимацию. Отмечается, что все изменения в приложении основаны на исследовании поведения пользователей My Vodafone.
Разработчики собрали всю необходимую информацию для абонента на главном экране: статус пакетных услуг, баланс, возможность проверки подключенных услуг и расходов.
В обновленном My Vodafone также изменилась логика использования функций, тем самым сократился путь использования функций. Например, раньше, чтобы узнать тариф, необходимо было сделать 4 клика, теперь только один.
Кроме того, появились новые функции: теперь пользователи смогут сравнить тарифы, чтобы выбрать самый удобный, воспользоваться интерактивным помощником ТОБи.
Также при каждом входе в My Vodafone производится автоматическая проверка по номеру, позволяющая выявить возможные проблемы с тарифом, услугами, бонусами и т.д.
Релиз приложения происходит поэтапно. К концу месяца обновление станет доступно всем пользователям. Проверить, доступно ли обновление, можно в Google Play, App Store и App Gallery.
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