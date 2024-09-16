Vodafone повідомив про зміни у коді оператора, але функціонал доступний не всім iPhone

Компанія Vodafone Україна розпочала продажі номерів з новим кодом - 075. Вони доступні до замовлення на сайті або у застосунку My Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу мобільного оператора.

Що відомо про новий код

У компанії розповіли, що продаж номерів з новим кодом - 075 - вже розпочато. Вони доступні:

на сайті оператора

у застосунку My Vodafone

Уточнюється, що у мережі магазинів Vodafone нові номери можна як підключити на умовах контракту, так і змінити (якщо є діючий номер передплати).

"Наразі клієнти можуть обрати наявні номери з діапазонів (075)1ххххххх - (075)4хххххх. Згодом перелік номерів, доступних для замовлення або покупки, буде розширюватись", - додали у прес-службі Vodafone.

Зазначається, що станом на зараз Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099.

"Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів", - впевнені у компанії.

Як обрати новий номер

Обрати собі номер з-поміж наявних клієнти Vodafone можуть:

у точках продажу

за допомогою сторінки "Вибір номера" на сайті Vodafone

У компанії уточнили, що сервіс дозволяє не тільки підібрати, але й резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям:

підбір за маскою: конструктор, що дозволяє гнучко задати параметри пошуку (наприклад, вказати 5ХХХ111 і отримати номери саме з такими цифрами)

підбір за датою: всі варіанти номерів, які співпадають з датою якоїсь події

улюблене число: 3-4 однакові чи не однакові цифри, що стоять поруч в будь-якому місці номера, наприклад, всі варіанти з 123

схожий номер: пул номерів, схожих на запропонований користувачем

виключити цифри: номери, які не містять конкретних цифр

слово в номері: дозволяє "закодувати" улюблене слово в номер (для цього потрібно написати його кирилицею або латиницею як на клавіатурі старого кнопкового телефону)

всі номери: система сама пропонує рендомні варіанти красивих номерів (не треба вказувати ніяких параметрів)

Наголошується водночас, що власники деяких пристроїв Apple не зможуть надсилати SMS на номери 075ххххххх.

Йдеться про смартфони, які: